Niederkrüchtener Rat stimmt Gesprächen mit Brüggen für gemeinsame Bad-Planung zu

So sah das Gelände der ehemaligen Ziegelei vor einigen Jahren aus. Noch immer stehen auf der Fläche Gebäude. Was Abriss und Entsorgung kosten, soll in den kommenden Wochen untersucht werden. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

NIEDERKRÜCHTEN Ein interkommunales Bad für die Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten würde 21,2 Millionen Euro kosten, aber dafür mit einer Top-Ausstattung aufwarten. Nun wird eine gemeinsame Bäderkommission gegründet.

In der Diskussion um die künftige Bäderlandschaft in Niederkrüchten hat sich der Rat nun erstmals mit konkreten Plänen für ein interkommunales Bad in Kooperation mit der Gemeinde Brüggen beschäftigt. Christian Kuhn, Geschäftsführer der Deutschen Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft (DSBG), stellte eine entsprechende Machbarkeitsstudie vor, die auch in Brüggen bereits zur Beratung stand.