Die Gemeinde lädt ein : Niederkrüchtener Netzwerk Biodiversität plant Treffen

Blühwiesen sind nur ein Beispiel für Projekte in Niederkrüchten, die die Artenvelfalt verbessern sollen. Foto: Norbert Prümen

Niederkrüchten Nach der Corona-bedingten Veranstaltungspause will das Netzwerk Biodiversität in Niederkrüchten am Dienstag, 16. November, seine Arbeit fortsetzen. Was dabei geplant ist.

Die Pandemie-Pause ist vorbei: Die Gemeinde Niederkrüchten lädt ein zum vierten Netzwerktreffen „Biodiversität“ für Dienstag, 16. November, 19 Uhr, in die Begegnungsstätte, Oberkrüchtener Weg 42, in Niederkrüchten.

Bei der Veranstaltung geht es um Fragen wie: Wo stehen wir nach der Pandemie beim Thema Biodiversität in Niederkrüchten? Konnten angestoßene Naturschutzmaßnahmen trotz der Pandemie vorangetrieben werden? Wie sehen die weiteren Planungen aus, um etwas für den Artenschutz in der Gemeinde zu tun? Eingeladen sind alle Niederkrüchtener, die sich für das Thema interessieren, sich darüber informieren und aktiv werden möchten.

Info Wegen der aktuellen Hygienebestimmungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Vorab melden sich Interessierte mit Namen und Adresse an per E-Mail an info@niederkruechten.de oder telefonisch unter 02163 980-120. Zutritt nach der 2G-Regelung: Alle Teilnehmenden müssen am Eingang entweder einen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen.

