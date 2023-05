Niederkrüchtener VSR-Labormobil Niederkrüchtener konnten Brunnenwasser prüfen lassen

Edgar Lucht aus Niederkrüchten nutzt sein Brunnenwasser aktuell für die Gartenbewässerung und als Trinkwasser für seine Pferde: „Und die brauchen unheimlich viel Wasser“, sagt er. „Ich finde es wichtig, zu wissen, ob mein Brunnenwasser belastet ist. Gerade für die Tiere.“ Er sei sehr gespannt, was bei den Untersuchungen rauskomme. Viele der 72 Besucher füllen mit Brunnenwasser Planschbecken und Pool. „Da möchte man natürlich wissen, ob das Wasser belastet ist“, so ein Besucher. Andere verzichten auf den Gebrauch, aus Sorge vor Belastungen: „Es ist sinnvoll, Brunnenwasser zu nutzen. Es schont den Geldbeutel und die Umwelt“, so Toups. Die Messwerte werden regional ausgewertet und für Karten über die Grundwasserqualität genutzt.