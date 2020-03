Hilfsaktion im Grenzland : Niederkrüchtener kämpfen für kleinen Ben

NIEDERKRÜCHTEN Der kleine Ben Herrmann aus Wegberg-Klinkum ist an Muskelatropie Typ II erkrankt. Ein fast zwei Millionen Euro teures Medikament soll ihm helfen. Weil die Krankenkasse die Kosten nicht übernimmt, sammeln auch viele Niederkrüchtener Vereine und Privatleute Spenden für das Kind.

Eine Freundin der Familie, Sybille Bednarski, ist „unser Engel in Niederkrüchten“, sagt Mag Herrmann. Und außerdem die Erzieherin der vierjährigen Pia Herrmann in Wegberg. Bednarski lebt in Niederkrüchten und hat dort für Ben die Trommel gerührt: in Läden, Unternehmen und Arztpraxen standen Spendendosen, Plakate machten auf die Aktion für Ben aufmerksam, Vereine und Privatleute engagierten sich. Und den Bürgermeister nahm sie ebenso mit ins Boot. Am Tag der Brot-und-Würstchen-Party waren die Herrmanns in Niederkrüchten unterwegs, um sich zu bedanken. „So ein netter Kerl“, sagt Wassong. „Seine Eltern sind Kämpfer.“