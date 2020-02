Karneval in Niederkrüchten : Karneval - so fröhlich wie ein Disney-Film

Niederkrüchten Welcome to Mickys World hieß das Motto der Schnattergänse Niederkrüchten.

Voller gute Laune, bunt und fröhlich wie ein Disney-Film: So verlief die Sitzung der Krüchtener Schnattergänse in der Begegnungsstätte Niederkrüchten. Welcome to Mickys World hieß das Motto, das die spielfreudigen Frauen um Vorsitzende Betina Golke für den Nachmittag ausgegeben hatten. Die mehr als 300 Besucherinnen griffen es auf und verkleideten sich phantasievoll und mit viel Liebe zum Detail: Schneewittchen und die sieben Zwerge feierten mit niedlichen schwarz-weißen Dalmatinern, Elsa, Olafs und Mary Poppins ausgelassen über vier Stunden Karneval. Sketche, Tänze und Büttenreden wechselten sich ab. Michelle Glende gab mit ihrer Büttenrede den Eisbrecher. Ihre Empfehlung als junge Ehefrau für eine blitzblanke Wohnung, für die der Mann sorgt: Ein Punkte-Belohnungssystem. Frei nach dem Motto: Wer Liebe möchte, muss putzen. Viel Beifall erntete auch Emily Effertz als neue Schnattergans: Mit ihrer Tante Sabine gab sie ein schrulliges Ehepaar beim Ausflug zum Besten. Das Disney-Motto griffen die Schnattergänse selbst bei einem Schwarzlichttanz und zwei Medleys gelungen auf. Nicht nur die eigenen Kräfte ließen manche Rakete, La-Ola-Welle und viele Schnatter-Schnatter-Helaus steigen: Es gab auch starke Unterstützer. Als die Mitglieder von „Maak möt“ auf die Bühne zogen, reichte der Platz kaum für all die Tänzer. Der Verein, der auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblicken kann, zeigte mit seinen drei Garden eindrucksvoll sein Können. Stürmischen Beifall erntete das seit drei Jahren bestehende Männerballett, das in bester Baywatch-Manier mit roten Badehosen und Muskelbepackten Oberkörpern (T-Shirts sei Dank) auftauchte. Die besten Gelegenheiten zum Tanzen waren die Auftritte von Christian Pollmanns mit „Cordula Grün“ und der kölschen Band „Echt Lekker“. Absolut sehenswert: die an „Die Tribute von Panem“ angelehnte Darbietung der Showtanzgruppe „Paradise“. Und da zwei Männerballets besser sind als eins, traten noch die Männer der XXL-Dance Company auf. Mit einer Zeitreise und beeindruckenden Kostümen fanden sie viele Fans.