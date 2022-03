Niederkrüchten : Zwei Bürgerveranstaltungen zum Mobilitätskonzept

Niederkrüchten Die Arbeiten zum Mobilitätskonzept Niederkrüchten befinden sich auf der Zielgeraden. Nun laden die Gemeinde und das Planungsbüro IGS alle Interessierten zu Bürgerveranstaltungen ein.

Mit welchen Maßnahmen soll eine zukunftsfähige Mobilität in Niederkrüchten gefördert werden? Was passiert in den einzelnen Ortsteilen? Und wie wirkt sich dies auf mein persönliches Mobilitätsverhalten aus? Um zahlreichen Bürgern die Teilnahme zu ermöglichen, sind zwei identische Veranstaltungen in den Ortsteilen Niederkrüchten und Elmpt vorgesehen: In Alt-Niederkrüchten am Mittwoch, 23. März, ab 18 Uhr in der Begegnungsstätte Niederkrüchten, Oberkrüchtener Weg 42. Teilnehmeranzahl maximal 100 Personen. Und in: Elmpt am Donnerstag, 24. März, ab 18 Uhr im Bürgerhaus Elmpt, Schulstraße 25. Auch hier maximal 100 Personen Weiterführende Informationen sowie zur Anmeldung finden Interessierte über die Projektseite mokoniederkruechten.planerbuero.de sowie über die Website der Gemeinde Niederkrüchten www.niederkruechten.de