Windpark in Niederkrüchten Vereine und Initiativen können sich um Geld bei Energie Stiftung bewerben

Die SL Natur Energie Stiftung schüttet seit 2020 jährlich Geld an Vereine und Institutionen in der Gemeinde aus. 2024 stehen dafür nach Angaben der Gemeindeverwaltung 47.500 Euro zur Verfügung. Bewerbungen für eine Förderung können bis zum 31. Mai im Rathaus eingereicht oder per E-Mail an katharina.breuer@niederkruechten.de geschickt werden. In den Genuss einer Förderung können Projekte zum Natur- und Umweltschutz, soziale und kulturelle Projekte sowie Projekte für Kinder und Jugendliche kommen.