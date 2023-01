Nur noch Trümmer übrig Wohnhaus in Niederkrüchten-Brempt brennt völlig nieder

Für die Bewohner des Einfamilienhauses an der Bachstraße in Brempt ist es ein herber Schlag: Ihr Haus liegt nach einem Brand, der am späten Montagnachmittag ausbrach, in verkohlten Trümmern. Für die Feuerwehr war es ein Einsatz, bei dem sie lange alle Hände voll zu tun hatte.