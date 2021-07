Umweltschutz in Niederkrüchten : Die Gemeinde will insektenfreundliche Straßenbeleuchtung

Niederkrüchten In weiten Teilen der Gemeinde Niederkrüchten wurde die Straßenbeleuchtung bereits auf LED-Licht umgerüstet, allerdings noch mit der Farbtemperatur 4000 Kelvin. Aber diese Lichtstärke wirke sich negativ auf Insekten, nachtaktive Säugetiere und Vögel aus.

Die Lichtplanungen für die Sanierung der Gartenstraße und der Rathausstraße sowie für die Erschließung des Neubaugebietes Heineland werden zurzeit durch die NEW erstellt. Die Verwaltung hat der NEW dazu bereits vorgegeben, eine ausreichende Beleuchtung mit Leuchtmitteln, die eine Farbtemperatur von maximal 3000 Kelvin besitzen, zu erreichen. Nach entsprechender Auskunft der NEW sei dies realisierbar.

An alle Haushalte soll ein Info-Flyer über Lichtverschmutzung der Organisation „Paten der Nacht“ verschickt werden. Die Verwaltung schlug den Politikern vor, diesen Flyer beim nächsten Versand der Steuerbescheide an die Haushalte zu verteilen. Bei einer Auflage von 5000 Stück beträgt der Preis 300 Euro. Die Grünen sind damit den Anregungen von Thomas Denner, Elektroingenieur aus Elmpt gefolgt. Er verwies auf Untersuchungen, nach denen 4000 K wegen des hohen Blauanteils eine fünf mal stärkere Wirkung als 3000 K habe. Für die Verkehrssicherheit gebe es keine Vorschrift, die eine Farbtemperatur vorschreibt. Andere Gemeinden hätten sogar auf noch viel niedrigere Farbtemperaturen von 1800 K (Amber) wegen der Insektenfreundlichkeit umgerüstet. „3000 K wäre also ein guter Kompromiss, weshalb das Bundesamt für Naturschutz dies ja auch konkret empfiehlt“, so Denner weiter. Für die Wirkung auf Insekten ist nur der Blauanteil relevant.