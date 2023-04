Polizei und Feuerwehr im Einsatz Wieder brennen Mülltonnen in Niederkrüchten

Und auch das war nicht erste Fall dieser Art in Niederkrüchten. Der Elmpter Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr musste am Donnerstag, 15. Dezember, vergangenen Jahres gegen 23 Uhr in einem Garten an der Hauptstraße in Niederkrüchten-Elmpt fünf brennende Mülltonnen löschen. Damals wurde auch eine Hecke durch das Feuer beschädigt. Nach Angaben der Polizei hatten der Besitzer der Tonnen und ein Zeuge festgestellt, dass es am Abstellplatz der fünf Tonnen qualmte.