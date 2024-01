Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten Wie eine Plüsch-Hummel neuen Kita-Kindern helfen soll

Jede neue Eingewöhnung falle Kindern schwer, schließt sich ihre Kollegin Vanessa Bröxkes von der Fachberatung Kindertagespflege an. So entstand die Idee, eine Figur ins Spiel zu bringen, die sowohl bei den Kindertagespflegestellen als auch in den Kitas zu finden ist. Die Entscheidung fiel auf die niedliche Hummel, deren Autoren sowohl die Allerkleinsten als auch die Kinder ab drei Jahren mit unterschiedlichen Büchern ansprechen. „Wir setzen auf den Wiedererkennungswert. Wenn Kinder wechseln und in der Kita auch auf die Hummel Bommel treffen, ist etwas Bekanntes vorhanden, was die Eingewöhnung erleichtern kann“, sagt Bröxkes. So wurden für alle 77 Einrichtungen die Plüschfiguren samt den Büchern „Die Baby Hummel Bommel kann das schon alleine“ und „Die Baby Hummel Bommel will das nicht“ für den Bereich der Kindertagespflege sowie das Buch „Die kleine Hummel Bommel – Nur Mut“ für die Kitas angeschafft.