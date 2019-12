Naturschutzgebiet : Niederkrüchten wehrt sich gegen Landschaftsplan

Niederkrüchten In der Ratssitzung am Mittwoch, 11. Dezember, um 18.30 Uhr, geht es um den Plan-Entwurf.

Im Niederkrüchtener Gemeinderat wird es in der Sitzung am Mittwoch nochmal um den Vorentwurf zum Landschaftsplan „Grenzwald/Schwalm“ gehen. Im Oktober hatten Vertreter des Kreises Viersen die geplanten Veränderungen für das Gemeindegebiet dargestellt. Nun kann sich die Gemeindeverwaltung beim frühzeitigen Beteiligungsverfahren dazu äußern - und sie ist mit dem Entwurf überhaupt nicht einverstanden. Dies geht aus einem Schreiben hervor, dass Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) am Mittwoch, 11. Dezember, den Ratsmitgliedern vorlegen wird. „Die Veränderungen sind für uns dramatisch“, lautet Wassongs Einschätzung. So sind mehr als 1000 Hektar als neue Naturschutzflächen vorgesehen. Davon befinden sind knapp 600 Hektar Wald im Besitz der Gemeinde Niederkrüchten.