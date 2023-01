Tatort Niederkrüchten Was die Polizei nach Doppel-Einbruch jedem Hausbesitzer rät

Zu den generellen Tipps der Polizei für besseren Einbruchsschutz rund ums Haus gehören: eine möglichst gute mechanischen Sicherung für Türen und Fenster, etwa durch zusätzliche Schlösser und Pilzkopfverriegelungen an Vorder- und Rückseite des Gebäudes, eine abschließbare Verriegelung sollte genutzt und der Schlüssel entfernt werden, Beleuchtung oder Bewegungsmelder. Wer mehr dazu erfahren will, kann die nächste kostenfreie Gruppenberatung der Polizei nutzen am Donnerstag, 9. Februar, 18 Uhr in der Beratungsstelle der Kriminalprävention, Mühlenberg 7 in Viersen- Dülken, statt. Anmeldung unter 02162 377-3137 (Anrufberater). Wer Name und Telefnummmer hinterlässt, wird zurückgerufen.