Neues Online-Angebot für Niederkrüchten Diese Dienstleistungen gibt es jetzt online für Niederkrüchten

Die Gemeinde Niederkrüchten hat ihre neue Website veröffentlicht. Der Vorteil für die Nutzer: Sie können unterschiedliche Dienstleistungen, für die sie bisher noch den Bürgerservice aufsuchen mussten, ab sofort per PC, Tablet oder Smartphone nutzen. „Dies haben wir im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes umgesetzt“, erklärt Frank Kriegers von der Gemeinde einen Schwerpunkt beim Relaunch. „Wir haben das Angebot der Online-Dienstleistungen deutlich erweitert“, ergänzt Dana Mennen: Sie gehört zum Team in der Verwaltung, das den neuen Online-Auftritt mit der Firma „Anatom 5 perception marketing“ in den vergangenen Monaten umgesetzt hat.