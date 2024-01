Nachhaltigkeit in Niederkrüchten Neues Leben für Lieblingsstücke — was das Repair-Café bringt

Info

Termine Die nächsten Termine stehen schon fest: An jedem zweiten Samstag im Monat findet das Repair-Café von 10 bis 13 Uhr im Pfarrheim an der Laurentiusstraße 10 in Niederkrüchten-Elmpt statt. Einzige Ausnahme: Im April stehen die Ehrenamtler schon am ersten Samstag, 6. April, bereit.

Kostenfrei Der Service ist gratis, Spenden sind erbeten.