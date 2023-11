Problem in Niederkrüchten Wanderweg wegen Überschwemmung gesperrt

Die Gemeinde Niederkrüchten hat den Wanderweg entlang der Schwalm auf dem Abschnitt zwischen Lüttelforster Mühle und Pannenmühle gesperrt. Der Weg ist aufgrund der starken Regenfälle in den vergangenen Tagen überspült. An einigen Stellen besteht nach Angaben der Gemeindeverwaltung die Gefahr, dass Teile des Ufers abbrechen. Der Wanderweg bleibe daher zunächst bis einschließlich Sonntag, 19. November, gesperrt. Die Gemeinde will dann prüfen, ob und wann der Weg wieder freigegeben werden kann.