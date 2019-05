Bürgermonitor : Waldbären kämpfen gegen Hundekot

Kinder und Erzieher der Waldbär-Kita haben Kekse in Hundehaufen-Form gebacken und als Hinweis am Sandkasten platziert. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Dem Team des Waldkindergarten stinkt’s: Seit einem halben Jahr liegen auf dem Grundstück immer wieder Hundehaufen. Auch ein Tütchenständer konnte bisher nicht helfen – die gefüllten Beutel landen einfach im Wald.

Wenn Elli Brunner morgens im Waldkindergarten eintrifft, erwartet sie ein übler Geruch. Auf dem Grundstück der Waldbären liegt immer wieder neuer Hundekot. „Wer von unserem Team als erstes eintrifft, läuft dann erst mal Patrouille“, sagt Kindergartenleiterin Brunner. Jeden Tag aufs Neue sammeln die Erzieherinnen alle Haufen ein, bevor die 20 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren zur Betreuung eintreffen. An manchen Tagen liegen sechs Haufen auf dem überschaubaren Gelände, an anderen Tagen auch mal keine. Aber wenn der Dreck da ist, ist er überall: im Sandkasten, auf der Abdeckplane oder eben direkt vor dem Waldlabor, ein Bauwagen, in dem die Kinder forschen können.

Das Besondere an dem Konzept eines Waldkindergartens ist das Erlebnis in der freien Natur. Zu den Zielen gehört es etwa gemeinsam die Natur entdecken, erleben und empfinden, den Kindern Zeit und Spielräume lassen, den Wissensdurst der Mädchen und Jungen zu stillen und stärken sowie die emotionalen Schulfähigkeit zu stärken.

Doch eine Hundehaufen-Sammelaktion gehört normalerweise nicht dazu. Vor einiger Zeit hat sich der Kindergarten hilfesuchend an die Gemeindeverwaltung gewandt. Sie hat vor einem Monat schließlich einen Tütchenständer für die Hundebesitzer vor dem Kindergartengrundstück aufgestellt. Damit die Fäkalien auch entsorgt werden, ist in dem Ständer ein Mülleimer integriert. „Mir zuliebe!“, steht drauf. Die Gemeinde leert die Mülleimer regelmäßig und füllt die Tütchen nach. Doch zur Lösung des Hundekot-Problems sollte es nicht reichen. „Jetzt fliegen auch die gefüllten Tütchen im Wald herum. Dabei sind an den Wegen Mülleimer aufgestellt“, sagt Brunner verärgert.

Der Waldkindergarten am Venekotenweg liegt am Start- und Endpunkt einer Gassi-Tour. Unmittelbar vor der Einrichtung befindet sich ein großer Parkplatz, auf dem man sein Auto abstellen und eine Runde um den Venekotensee laufen oder im Wald spazieren gehen kann. In Nachbarschaft von Campingplatz, Reitanlage und Feriendorf ist auf dem Venetkotenweg immer Bewegung. „Es wäre schön, wenn der Kot in ‚Venekotenweg‘ nicht so präsent wäre“, sagt Erzieherin Ronja Liebig.

Das Thema Hundehaufen ist bei den Waldbären seit sechs Monaten stets präsent. Deshalb wird es auch aktiv in die Kinderbetreuung eingebunden. „Die Kinder wissen, wie man so eine Kot-Tüte benutzt und sie anschließend richtig entsorgt“, sagt die Kita-Leiterin. Dabei gehe es nicht nur um die Erziehung, sondern auch um die Umwelt. Denn die Plastikbeutel mitten im Wald sind nicht nur beim Erkunden der Natur störend und und unangenehm, sondern auch schädlich. Auf dem Kindergartengelände hängen gut sichtbar Hinweisschilder für die Hundebesitzer – eine Erinnerung, dass das dort ein privates Gelände und keine Hundewiese ist.

Inzwischen gehen nicht nur die Erzieher und Eltern auf die Barrikaden. Auch die Mädchen und Jungen haben die Nase voll. „Wir finden es doof, dass die Hunde in den Sandkasten machen. Wir müssen immer erst gucken, ob da was liegt. Wenn nicht, treten wir rein und alles stinkt“, sagt Midoli (6). Die Erzieherinnen haben mit den Kindern Schoko-Kekse in Hundehaufen-Form gebacken, in die sie mit einem Holzspieß ein selbstgemaltes Verbotsschild gesteckt haben. „Die Idee mit dem Schild kam von den Kindern selbst“, sagt Liebig.

Elli Brunner kann sich die plötzliche Anhäufung des Kots vor dem Waldkindergarten nicht erklären. „Ich bin schon seit 17 Jahren hier, aber so extrem war es noch nie“, sagt sie. Vielleicht liege es daran, dass immer mehr Menschen zum Dritthund tendieren, vermutet sie. Oder aber, dass die Besitzer ihre Hunde frei laufen lassen. „Ein angeleinter Hund würde ja nicht in unseren Sandkasten machen“, meint Brunner.

Gegen Hunde habe sie nichts, beteuert sie. Aber: „Wir wünschen uns einen guten Umgang und etwas mehr Wertschätzung von den Hundebesitzern, die den Kot ihrer Tiere bei uns zurücklassen“, sagt Brunner. Wenn die Erzieher oder auch Eltern jemanden zwischen 7 und 14 Uhr auf dem Grundstück sehen, sprechen sie die Hundebesitzer gezielt an, ihre Tiere anzuleinen, deren Kot aufzusammeln und zu entsorgen. „Viele Besitzer zeigen Verständnis. Aber es gibt auch einige, die sich unserer Bitte verweigern“, schildert die Kita-Leiterin.