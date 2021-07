Mitglieder des Verein Niederkrüchtener Bäder waren am Wochenende aktiv. : Vorbereitungen für Freibadwiese haben begonnen

Niederkrüchten Am 11. Juli wird die Liegewiesen des alten geschlossenen Freibades am Kamp für Spiel und Spaß geöffnet. Die Vorbereitungen sind im vollen Gange.

(hb) Am 11. Juli steht die Eröffnung der Freibadwiese an. Der Verein Niederkrüchtener Bäder bereitet das Gelände vor. Nach der Zustimmung des Rates konnte endlich der Vertrag über die Überlassung der Wiese an den Verein Niederkrüchtener Bäder abgeschlossen werden und somit der Startschuss für die Vorbereitungen erfolgen. Umgehend wurden die Helfer, die sich bereits im Vorfeld bereit erklärt hatten, informiert. Und so standen am Samstagmorgen rund 20 Helfer bereit. Weitere Helfer gesellten sich im Laufe des Tages dazu.