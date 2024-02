Initiative in Niederkrüchten Hilfe, die von Herzen kommt – für Mensch und Tier

„Natürlich liegt es uns am Herzen, dass wir Leuten in unserer Gegend helfen“, erklärt Christiani und nennt mit der Jugendhilfe Schloss Dilborn und dem Bethanien Kinder- und Jugenddorf Schwalmtal nur zwei der Kooperationspartner. Man arbeite aber ebenso mit Gruppen zusammen, die in Nachbarstädten tätig sind. „Wir stehen in engem Kontakt mit verschiedenen Hilfsorganisationen“, so die 58-jährige. Dazu zählten die Mönchengladbacher Obdachlosenhilfe, die Tiertafel Mönchengladbach oder auch das Team von „Für Mensch und Tier auf der Straße in MG“. Werde dort etwas benötigt, das im Lager von Christiani vorhanden ist, unterstütze man selbstverständlich. Auch gingen regelmäßig Hilfsgüter in die Ukraine, darunter vor allem Kleidung, Erste-Hilfe-Kästen, Desinfektionsmittel, Medikamente und Hygieneartikel. „Die Sachen werden von hier nach Gelsenkirchen zum Verein „Pfotenverband“ transportiert, wo sie gesichtet und beschriftet werden, und dann geht’s mit dem Lastwagen ins Kriegsgebiet“, erzählt Ilbertz.