Corona-Pandemie in Niederkrüchten : Niederkrüchten: Vier Monate keine Ganztag-Beiträge

Corona-Pandemie in Niederkrüchten

Wegen der Corona-Pandemie sollen Eltern in Niederkrüchten von April bis Juli keine Beiträge für den Offenen Ganztag zahlen müssen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Niederkrüchten Wegen der Corona-Pandemie müssen Eltern keine Kosten für den Offenen Ganztag tragen. „Eltern und Familien leisten in der aktuellen Situation Besonderes“, sagt Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong. Mit dem Verzicht auf die Beiträge schaffe man zumindest finanziell eine Entlastung.

Da wegen der Corona-Pandemie der Offene Ganztag an Grundschulen zeitweise geschlossen war, müssen Eltern in Niederküchten für insgesamt vier Monate keine Beiträge zahlen. So lautet die Empfehlung, die die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Niederkrüchten für den Rat beschlossen haben.