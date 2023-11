Flüchtlingsunterkünfte in Niederkrüchten Verteilzentrum für Flüchtlinge geplant

Die Zuweisung von Geflüchteten in die Gemeinde hält stetig und ungemindert an. Sie gefährdet die von Rat und Verwaltung verfolgte Leitlinie, Geflüchtete dezentral und kleinteilig unterzubringen. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses machte die Verwaltung den Vorschlag, über die bisherigen Maßnahmen hinaus ein gemeindliches Verteilzentrum zu errichten. Die zugewiesenen Menschen könnten dort erst einmal untergebracht werden und später auf andere Wohnungen verteilt werden.