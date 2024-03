Störung im Wasserwerk Wasserversorgung in Niederkrüchten ausgefallen

(hh) Ein Stromausfall im Wasserwerk hat die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde Niederkrüchten am Mittwoch vorübergehend unterbrochen. Wegen des Stromausfalls im Wasserwerk gegen 13 Uhr konnten nach Angaben eines Sprechers der Gemeinde die Pumpen nicht mehr laufen. Um 15.30 Uhr war der Fehle behoben, die Pumpen liefen wieder. Was zu dem Stromausfall geführt hatte, konnte der Gemeindesprecher noch nicht sagen.