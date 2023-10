Ehemaliger Militärflughafen in Niederkrüchten Verdion informiert über Gewerbepark

Der Immobilienentwickler Verdion hat seine Internetseite, auf der er seine Pläne für das ehemalige Militärflughafengelände in Elmpt vorstellt, überarbeitet und das Informationsangebot ausgeweitet. Das teilt das Unternehmen mit. Verdion plant, auf einem 158 Hektar großen Teilstück des Geländes einen Gewerbepark für kleine, mittelständische und große Unternehmen zu realisieren. Vor dem Gelände sei auch eine Informationstafel aufgestellt worden, die den „iPort“ in Doncaster, ein von der Größe her vergleichbares Projekt im Vereinigten Königreich, und Kurzinformationen zeige, heißt es. Ein QR-Code auf der Tafel leite direkt auf www.javelinpark-elmpt.de. Derzeit läuft das Bebauungsplanverfahren bei der Gemeinde Niederkrüchten.