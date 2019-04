72-jähriger Duisburger festgenommen : Verdacht auf schweren sexuellen Missbrauch auf Campingplatz im Kreis Viersen

Niederkrüchten Auf einem Gelände in Niederkrüchten soll ein 72-Jähriger seit mindestens einem Jahr ein 13-jähriges Mädchen sexuell missbraucht haben. Bis Montagabend hatte der Verdächtige zudem ein achtjähriges Mädchen in Obhut. Er ist vorläufig festgenommen.

Ein 72-jähriger Mann aus Duisburg soll ein 13-jähriges Mädchen seit mindestens einem Jahr sexuell missbraucht haben. Wie die Beamten am Dienstag berichteten, hat die Familie am Montag bei der Polizei Viersen Strafanzeige erstattet. Die Opferfamilie und der Senior sollen sich von einem Campingplatz in Niederkrüchten kennen, wo sie regelmäßig in ihren Wohnwagen ihre Freizeit verbringen. Alle Beteiligten sind jedoch nicht im Kreis Viersen wohnhaft.

Da zudem bekannt geworden war, dass sich bei dem 72-jährigen, bislang polizeilich nicht auffälligem Mann, für mehrere Tage ein achtjähriges Mädchen als Feriengast aufhalten sollte, wurden die Kriminalbeamten bei der sofort vollzogenen Durchsuchung am Montagnachmittag auf dem Campingplatz von Mitarbeitern des Kreisjugendamtes begleitet.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen sowie das achtjähriges Mädchen an. Das Kind wurde zunächst in die Obhut des Jugendamtes gegeben und in den Abendstunden von den Eltern abgeholt. Der Tatverdächtige ist vorläufig festgenommen worden. Er wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Der Mann selbst äußerte sich bislang nicht zum Tatvorwurf.

Die Aussagen der Opferfamilie begründen einen dringenden Tatverdacht wegen schweren sexuellen Missbrauchs durch den Senioren an dem heute 13-jährigen Mädchen. Aufgrund dessen beantragte die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach Durchsuchungsbeschlüsse für die Parzelle und die Wohnung des Verdächtigen.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler auf dem Campingplatz in Niederkrüchten sowie auch in der Wohnung des Verdächtigen Computer, Mobiltelefone, Kameras sowie Speichermedien, die nun ausgewertet werden müssen. Die Ermittlungen dauern an.

(RP)