Grenzgebiet : Feuerwehr befreit schwer verletztes Pferd aus Gitterrost

Das Pferd eines Niederkrüchtener Reiters bleibt während eines Spaziergangs im Naturschutzgebiet Swalmen direkt an der deutschen Grenze im Wildtierrost stecken. Die Feuerwehr befreite das schwer verletzte Tier. Foto: jungmann. Foto: Jungmann

Grenzland Bei einem Ritt durch das Naturschutzgebiet Swalmen ist ein Pferd schwer verunglückt. Das Tier lief über ein Metallgitter, das unter seinem Gewicht nachgab.

Die Naturparkregion, die entlang der Provinz Limburg auf niederländischer Seite sowie Brüggen und Niederkrüchten auf deutscher Seite liegt, ist ein beliebtes Ziel für Ausflügler. Sie sind zu Fuß, per Fahrrad oder auf dem Pferd unterwegs. Doch der Ritt durch die landschaftliche Idylle kann zu einem lebensbedrohlichen Risiko für die Pferde werden. Am Montag verunglückte das Pferd eines Reiters aus Niederkrüchten, das über ein Wildtierrost nahe der deutschen Grenze in Swalmen geritten war, schwer: Das Metallgitter gab nach und das mehr als 500 Kilogramm schwere Tier rutschte mit beiden hinteren Hufen durch das Gitter, stürzte und konnte sich nicht mehr daraus befreien.