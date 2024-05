Unfall auf A52 bei Niederkrüchten Auf Stauende aufgefahren – drei Menschen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 52 bei Niederkrüchten sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Autobahnpolizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Nachmittag von Christi Himmelfahrt in Fahrtrichtung Roermond. Insgesamt waren vier Fahrzeuge beteiligt.