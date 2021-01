Vorfälle an der L371 zwischen Niederkrüchten und Schwalmtal : Polizei sucht Autoaufbrecher

Die Polizei ermittelt nach zwei Autoeinbrüchen auf Parkplätzen zwischen Niederkrüchten und Schwalmtal (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Grenzland Die Polizei ermittelt, nachdem am Dienstag auf identische Weise zwei Autos aufgebrochen wurden: Zwischen 12.30 und 13.10 Uhr wurde am Parkplatz „Schomm“ die Scheibe eines Autos eingeschlagen, zwischen 15.30 und 16.20 Uhr die Scheibe eines Wagens am Parkplatz der Lüttelforster Mühle.

Am Dienstag haben Unbekannte auf Parkplätzen an der L 371 zwischen Niederkrüchten und Schwalmtal zwei Pkw aufgebrochen. Zwischen 12.30 und 13.10 Uhr wurde die Scheibe eines Autos am Parkplatz „Schomm" eingeschlagen. Die Diebe flohen mit einer Handtasche, die das Portemonnaie mit Geld und persönlichen Dokumenten enthielt.

Zwischen 15.30 und 16.20 Uhr wurden aus einem parkenden Auto an der Lüttelforster Mühle ein Rucksack mit Portemonnaie und ein Navi entwendet. Zeugenhinweise an: 02162 3770.

