Kirchenmusiker für Brüggen und Niederkrüchten Neuer Organist für sieben Gemeinden imGrnezland

Obwohl van Gils in einer calvinistischen Gemeinde aufgewachsen ist, zeigte er seit seiner Jugend ein großes Interesse an der römisch-katholischen Kirche. Nach seinem Abitur studierte er Theologie, sowohl an evangelischen wie auch an katholischen Fakultäten. Teils gleichzeitig mit den Theologiestudien studierte er Orgel und Kirchenmusik am Konservatorium Den Haag und Rotterdam. Er findet: „Die Musik und die Theologie vereinen sich wunderschön in der Kirchenmusik.“