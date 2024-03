Niederkrüchten Unbekannte klauen Wohnmobil

Unbekannte haben an der Gartenstraße ein Wohnmobil gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, muss sich die Tat zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ereignet haben. Das Fahrzeug stand in einer Grundstückseinfahrt. Dort hatte es der Eigentümer um 18 Uhr am Sonntag noch gesehen. Am Montag gegen 8.15 Uhr war es verschwunden.