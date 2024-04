Kriminalität in Niederkrüchten Unbekannte beschädigen neun Haltestellen

In der Nacht von Freitag, 26. April, bis Samstag, 27. April, haben bislang unbekannte Täter mehrere Bushaltestellenhäuschen in Niederkrüchten beschädigt. Betroffen waren insbesondere Haltestellen in den Bereichen Boscherhausen, Heyen und Elmpt. Die Täter schlugen mutwillig die Glasscheiben der Wartehäuschen ein. Bislang wurden neun Taten bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Wer Hinweise auf die Täter hat, wird gebeten, unter der Rufnummer 02162 3770 Kontakt aufzunehmen.