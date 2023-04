Gemeinde Niederkrüchten baut Standort für Flüchtlings-Heim umstritten

Eine massive Betonplatte aus der Leitungen herausragen, Erdhügel am Rande – an der Dilborner Straße neben der Kita „Raupe Nimmersatt“, an der Lehmkul neben der Dirtbikebahn und an der Kahrstraße wird gebaut. Und zwar an allen drei Standorten für Geflüchtete und Asylsuchende, die der Gemeinde Niederkrüchten vom Land Nordrhein-Westfalen zugewiesen werden und die sie unterbringen muss. Die Bauarbeiten sind schon eine geraume Zeit im Gange und haben für Aufsehen und beim ein oder anderen auch für Unmut gesorgt. Vor allem der Standort Ecke Kahrstraße/Zur Brücke wurde in sozialen Medien kritisiert und diskutiert.