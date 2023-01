Vor der Sparkasse Trickdiebin bestiehlt 87-Jährigen in Niederkrüchten

Der Senior, so berichtetet die Polizei, hatte an der Sparkassenfiliale an der Goethestraße Geld abgehoben. Als er zurück in seinem Auto war, öffnete eine ihm unbekannte Frau die Beifahrertür und sagte, sie sammele für Kinder in Not. Sie hatte eine Sammelmappe bei sich, mit der sie den Blick auf den Beifahrersitz verdeckte. Dort hatte der Elmpter, nachdem der den Pkw bestiegen hatte, sein abgehobenes Geld gelegt. Als die Frau wegging, war das Geld verschwunden. Die Unbekannte ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Statur und blonde bis hellbraune Haare. Sie trug einen weißen Pullover und eine dunkle Hose. Hinweise auf die Trickdiebin erbittet die Kripo unter der Telefonnummer 02162 3770.