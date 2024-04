Tatort Niederkrüchten 82-Jähriger von Trickdieben bestohlen

Nach Angaben der Polizei haben zwei unbekannte Personen am Montag, 22. April, in Boscherhausen gegen 11 Uhr an der Haustür eines 82-Jährigen geklingelt und behauptet, Mitarbeiter eines Wasserwerks zu sein. Sie erklärten, bei Bauarbeiten in einem nahe gelegenen Waldstück sei ein Rohr gebrochen und nun müssten sie im Badezimmer überprüfen, ob das Wasser noch ablaufe.