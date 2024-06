Auf Autobahn 52 in Niederkrüchten Polizei stoppt Transport von gestohlenem Radlader

Ein 34-jähriger Polizist aus Mönchengladbach hat am Donnerstag, 20. Juni, in seiner Freizeit in Mönchengladbach auf der L 390 einen gestohlenen, blauen Radlader, der auf einem niederländischen Kleintransporter transportiert wurde, erkannt. Er fuhr hinteher und verständigte Kollegen. Hinzugezogene Polizisten hielten den Kleintransporter bei Elmpt auf der Autobahn A 52 in Fahrtrichtung Roermond zur Kontrolle an. Bei der Überprüfung bestätigte sich der Verdacht, dass es sich bei dem transportierten Radlader der Marke Mustang um ein gestohlenes Fahrzeug handelte.