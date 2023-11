Premiere in Niederkrüchten Theaterverein überzeugt mit heiterem „Generationenkrawall“

Im „Generationenkrawall“ geht es nicht nur um das so gar nicht störungsfreie Zusammenleben dreier Generationen der Familie Klaus, Irene und Evelin Hausmann unter einem Dach mit Oma Schablowski und in dichter und gut hörbarer Nachbarschaft zu Bruder, Schwägerin und Nichte Franz, Grazia und Ines Hausmann. Das allein bietet schon viel Sprengstoff mit den pubertierenden, Alkohol und Klamotten „klauenden“ Töchtern und einer Schwiegermutter, die den jungen Frauen in nichts nachsteht. Erschwerend kommt der Tod des Chefs der Firma hinzu, bei der Klaus und Franz arbeiten. Sein Neffe soll sie übernehmen. Was er aus der Firma machen möchte, bleibt zunächst offen.