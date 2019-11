Niederkrüchten : Große Begeisterung für „Hasenbraten und Kaviar“

Niederkrüchten Mit einer Komödie vom schnellen Reichtum im kleinen Dorf begeistert der TVE Overhetfeld bei der ausverkauften Premiere.

Mit Kaviar, Champagner und viel auf die Spitze getriebener Alltagskomik skizzieren die Schauspieler des Theatervereins Erholung Overhetfeld ein urkomisches Drama. Das Stück „Hasenbraten und Kaviar“ von Regina Rösch wurde mit viel Lokalkolorit angepasst und spielt nun in Elmpt, Brüggen, an der Schwalm und dem nahezu ausländischen Düsseldorf.

Es beginnt bereits kurios: Max Steiner (Jörg Wolters) geht seinem besten Freund Manni Hasenberger (Ina Koos) einen Hasen klauen, weil er am 20. des Monats nicht mehr viele andere Optionen sieht, für ein gescheites Essen zu sorgen. Dabei soll Gattin Elvira (Monique Holt) aber den Hasen auch zügig in den Ofen schieben, denn in wenigen Stunden soll der Strom abgestellt werden. Der Monat neigt sich schließlich dem Ende zu.