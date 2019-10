Ermittlungen in Niederkrüchten : Technischer Defekt löste Feuer in Lagerhalle aus

Die Fahrzeughalle an der Hauptstraße in Niederkrüchten brannte vollständig nieder. 230 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass weitere Gebäude in Brand gerieten. RP-Archiv: grotjans. Foto: Daniel Grotjans

Niederkrüchten Laut Polizei war ein defektes landwirtschaftliches Fahrzeug Ursache für den Brand in Niederkrüchten-Elmpt.

Ein technischer Defekt an einem landwirtschaftlichen Fahrzeug: Das ist laut Angaben der Kreispolizei die Ursache für den verheerenden Brand bei dem Lohnunternehmen P. und P. Coenen am Samstag in Niederküchten-Elmpt. „Wir können ein strafverdächtiges Verhalten ausschließen“, so ein Sprecher der Kreispolizei auf Anfrage der Rheinischen Post.