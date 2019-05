Niederkrüchten : Masterplan für mehr Bauland

NIEDERKRÜCHTEN Niederkrüchten sucht mehr Wohnraum. Lösungsansätze werden ab Juli vorgestellt.

Mit einem Baulandmanagement wollen Politik und Verwaltung ein Steuerungsinstrument entwickeln. Ziel ist es, neues Bauland zu schaffen. Dazu will die Gemeinde die betreffenden Flächen erwerben, erschließen und an Bauherren weiterverkaufen. Die Besitzer sollen dabei angemessen an der Wertschöpfung beteiligt werden. Welche Möglichkeiten es gibt und wie eine praktikable und für alle Seiten faire Lösung aussehen könnte, wird ein Experte vom Dortmunder Institut für Bodenmanagement den Kommunalpolitikern auf einer Info-Veranstaltung voraussichtlich im Juli erläutern.

Das Konzept für das Baulandmanagement soll in den nächsten Monaten erarbeitet und noch in diesem Jahr beschlossen werden, kündigte Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) auf RP-Anfrage an. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Forst und Liegenschaften fasste dazu nun einen Grundsatzbeschluss. Das Thema wird auch in der nächsten Sitzung des Rates am 21. Mai auf der Tagesordnung stehen.