Gewerbegebiet für Niederkrüchten Studien sehen große Chancen für Javelin Park Ost

Die Grenze zu den Niederlanden ist in den Köpfen stärker verankert, als der offene Grenzverkehr vermuten lässt. Nur 1,1 Prozent der Beschäftigten in Niederkrüchten kommen aus den Niederlanden, gerade mal 18 Personen. Ob sich diese Situation künftig durch Kostenpflichtiger Inhalt das geplante Gewerbegebiet Javelin Park im ehemaligen britoschen Militärflughafen bei Elmpt ändern wird, bleibt fraglich. Denn es ist ein struktureller Unterschied: Das Einpendeln nach Deutschland ist für Niederländer nicht attraktiv, weil in den Niederlanden eine höhere wirtschaftliche Dynamik herrscht und es dort vor allem ein höheres Lohnniveau gibt. Lediglich das Wohnen wäre für Niederländer in Deutschland günstiger als in ihrer Heimat.