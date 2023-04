Einspruch gegen Sicht des Finanzamts Garten baureif? Niederkrüchtener kämpft gegen Bescheid zur Grundsteuer

Kleine Spaziergänge durchs Grüne sind auf Manfred Engels großem Grundstück durchaus möglich. Wer von der Rückseite des an der Straße „Am Ring“ gelegenen Wohnhauses nach draußen geht, betritt einen langen, heckengesäumten Garten mit einigen Bäumen. Daran schließt eine große Wiese an, die an der B 221 endet. 4068 Quadratmeter groß ist der gesamte Grundbesitz des Ehepaars Engels – und um einen erheblichen Teil davon gibt es einen Streit mit dem Finanzamt.