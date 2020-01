Ehrenamt in Niederkrüchten : Sternsinger bringen Gottes Segen ins Rathaus

Ehrenamt in Niederkrüchten

Niederkrüchten Im Elmpter Rathaus waren jetzt die Sternsinger zu Gast.

Die Sternsinger der Kirchengemeinden St. Laurentius Elmpt, St. Bartholomäus Niederkrüchten und St. Martin Oberkrüchten haben das Rathaus in Elmpt besucht: Die kleinen Könige und Sternträger überbrachten den Segen Gottes für 2020.

Darüber freute sich Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) ebenso wie seine Stellvertreter Marion Schouren (CDU), Marianne Lipp (Bündnisgrüne) und Marco Goertz (SPD) sowie das Team der Verwaltung. Diakon Johannes Gillrath konnte über die gute Beteiligung bei der Sternsingeraktion in den Niederkrüchtener Pfarrgemeinden berichten. An die Fassade des Rathauses schrieben die Sternsinger mit weißer Kreide den Segensspruch „20 * C + M + B + 20“ , eine Abkürzung für das lateinische „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus).