Kulturveranstaltungen in Niederkrüchten : Neustart mit Theaterthriller und Kinderkonzert

Das NiederrheinTheater kommt mit dem Stück „Der Anruf“ nach Niederkrüchten. Foto: NiederrheinTheater

Niederkrüchten In der Coronapandemie wurden viele Kulturveranstaltungen in Niederkrüchten abgesagt. Im März geht es mit der Kultur wieder los. Den Anfang macht das Niederrhein Theater am 19. März mit „Der Anruf“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Planen, absagen, neu planen, wieder absagen – so gestaltete sich in den vergangenen zwei Jahren an vielen Stellen die Kulturarbeit. Doch nun ist es so weit: Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Regelungen machen wieder Veranstaltungen möglich. Und das natürlich auch in Niederkrüchten.

Los geht es am 19. März im Tor 21 (An der Beek 255) mit dem Niederrheintheater. Verena Bill und Michael Koenen laden zu ihrem Stück „Der Anruf“ ein. Der Theaterthriller von Stephan Eckel wird alle Besucher bis zum Schluss in Atem halten, denn nichts ist so, wie es scheint, niemand ohne Schuld. Rund 80 Gäste finden im multifunktionalen Film- und Fotostudio in der ehemaligen Ziegelei Platz. Karten zum Preis von je 16 Euro sind ab sofort erhältlich – bestellbar per Mail an veranstaltungen@niederkruechten.de. Die Gemeinde meldet sich im Anschluss wegen der Abholung der Karten. Übrigens: Wer für einen der vorherigen, wegen Corona abgesagten Termine eine Karte erworben hat, bekommt mit dieser selbstverständlich Zutritt zur Veranstaltung am 19. März.

Nur eine Woche später, am 25. März, wird es laut in der Begegnungsstätte: herrH, bundesweit bekannter Kinderkünstler, ruft alle Kinder aus Niederkrüchten und Umgebung zum Mitmachen auf. Ab 16.30 Uhr findet sein Mitmachtkonzert mit „Neuer Deutscher Kindermusik“ am Oberkrüchtener Weg statt. Karten (Kinder ab drei Jahre 10 Euro, ab 16 Jahren 12 Euro) sind ab sofort online unter www.herrh.com verfügbar. Beide Veranstaltungen waren schon vor Monaten geplant und finden nun unter den am Veranstaltungstag geltenden Corona-Regelungen einen Platz im Kulturkalender während des Jubiläumsjahres 2022, in dem die Gemeinde ihren 50. Geburtstag feiert.

(hb)