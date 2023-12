In Niederkrüchten Gemeinde nennt den geplanten Standort für das Flüchtlings-Verteilzentrum

Das geplante Kostenpflichtiger Inhalt Verteilzentrum für Geflüchtete soll auf einem Grundstück der Gemeinde in Niederkrüchten am Ende des Oberkrüchtener Weges hinter der Hundewiese Platz finden. Es handelt sich dabei um eine Wohncontaineranlage mit Platz für etwa 60 Personen. Dies teilte Bürgermeister Karl-Heinz Wassong (parteilos) in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag mit. Zum Zeitplan wurde nichts mitgeteilt. Beim Tagesordnungspunkt Unterbringung von Flüchtlingen hat der Rat einstimmig das Konzept der Verwaltung beschlossen. Neben der Errichtung der bereits bestellten 19 Mobilheime, dem Ankauf und Bau von Wohnimmobilien sowie dem Neubau von Häusern in Modulbauweise sieht das Konzept der Verwaltung auch die Errichtung eines gemeindlichen Verteilzentrums vor. Dabei handelt es sich um eine Einrichtung, die neu ankommenden Flüchtlingen eine Unterkunft bietet und der Verwaltung ermöglicht, sie von dort geordnet zu verteilen.