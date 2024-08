Brauchtum in Niederkrüchten So feiern die St.-Petri-Schützen in Laar

Die Laarer treten am Freitag, 16. August, um 17.15 Uhr am Paradepodest an und ziehen durch den Ort. Um 18.45 Uhr sind Kranzniederlegung und Zapfenstreich. Um 20 Uhr startet der Schützenball. Am Samstag, 17. August, beginnt um 17.15 Uhr die Königsparade. Um 19 Uhr steigt der Königs-Galaball. Am Sonntag,18. August, beginnt um 10.30 Uhr der Gottestdienst im Festzelt. Um 12 Uhr zieht der Festzug. Der Klompenball beginnt um 14 Uhr. Am Montag, 19. August, um 18 Uhr treffen sich die Laarer wieder an der Borner Straße 25 und ziehen zum Vogelschuss um 18.30 Uhr am Festzelt. Um 20 Uhr ist Krönungsball für den den neuen König bzw. die neue Königin.