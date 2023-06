Bruderschaft in Niederkrüchten feiert Für den Schützenkönig aus Silverbeek brechen goldene Tage an

Was sind die interessantesten Programmpunkte? Die Black-White-Nacht startet am Mittwoch, 7. Juni, 20 Uhr, mit „DJ Meikosh“. Wünschenswert ist schwarze oder weiße oder schwarz-weiße Kleidung. Es gibt eine Cocktailbar und Fassbier. Am Freitag, 9. Juni, werden ab 17 Uhr der Königs-Maibaum und der am Festzelt gesetzt. Um 18.15 Uhr ist Gefallenenehrung mit Großem Zapfenstreich am Friedhof. Um 20.15 Uhr ist Tanz im Festzelt mit der Band Nightlife-Partyband angesagt. Die Schützen stehen am Samstag, 10. Juni, um 17 Uhr stramm zur Königsparade. Der Königs-Gala-Ball im Festzelt beginnt um 20 Uhr. Dazu spielt die Band „Jumbos“. Sonntag, 11. Juni, ist der Festgottesdienst um 10.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Niederkrüchten unter Mitwirkung der Philharmonie Maasniel. Die Freundschaft zwischen der Bruderschaft und Philharmonie besteht seit 50 Jahren. Um 13.30 Uhr beginnt der Klompenball mit den „Jumbos“. Montag, 12. Juni, wird um 17 Uhr der neue König ermittelt. Ab 20 Uhr ist der „Familienball“ mit Wahl der Schwalmkönigin, es spielen wieder die „Jumbos“.