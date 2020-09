Engagement in Niederkrüchten : FDP spart an Wahlplakaten und spendet an drei Einrichungen

FDP spart an Wahlplakaten und spendet an drei Einrichungen

Engagement in Niederkrüchten

Niederkrüchten Drei Organisationen in Niederkrüchten, die OGS der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt, der rollende Jugendtraff „BigBass“ und der Freundeskreis Jugendhilfe Schloss Dilborn, haben von der Niederkrüchtener FDP jeweils 300 Euro erhalten.

Durch den Verzicht auf Plakate konnte die Niederkrüchtener FDP 900 Euro einsparen, die sonst für Produktion, Aufstellung und Entsorgung der Plakate verwendet worden wären. Stattdessen wurden an drei Organisationen jeweils 300 Euro übergeben.

Gespendet wurde das Geld an die Offene Ganztagsschule (OGS) der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt, vertreten durch Marion Coenen, an den rollenden Jugendtreff „BigBass“, vertreten durch Kassierer Peter-Josef Beines, und an den Freundeskreis Jugendhilfe Schloss Dilborn, vertreten durch Gerald Laumanns.