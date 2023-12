Spende übergeben Volksbank sichert Niederkrüchtener Tafel weitere Hilfen zu

Waren es nach Angaben der Volksbank Anfang 2016 in der Woche 45 Personen, die in die Ausgabestelle der Niederkrüchtener Tafel an der Poststraße kamen, sind es heute pro Woche etwa 350. Adi Grys, Vorsitzender der Tafel, habe ausgerechnet, dass so im Jahr um die 15.000 Personen gezählt werden.