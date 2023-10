Niederkrüchtener auf Entdeckungsreise CDU und SPD schauen sich Verdion-Gewerbepark an – in Niedersachsen

Einmal in die Zukunft schauen, das hatten sich eine Reihe von Kommunalpolitikern der CDU- und der SPD-Fraktion der Gemeinde Niederkrüchten vorgenommen. Die Frage lautete: Wie wird das Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Militärflughafen eines Tages aussehen? Zusammen mit Mitgliedern der Energie- und Gewerbepark Elmpt GmbH (EGE) machten sich die Politiker jetzt auf die Reise zum Ecopark in Emstek in Niedersachsen. Dort hat der Entwickler Verdion ebenfalls einen Gewerbe- und Energiepark aufgezogen, der sich mit dem Projekt in Elmpt vergleichen lässt.