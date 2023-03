Interkommunales Bad von Brüggen und Niederkrüchten Niederkrüchtens SPD rechnet vor: Ein kleines Bad rentiert sich nicht

Aus Sicht der SPD Niederkrüchten ist das interkommunale Bad in gemeinsamer Trägerschaft mit Brüggen „eine perspektivenreiche Möglichkeit, ein umfassendes ganzjähriges Angebot für den Schwimmsport in unserem Umfeld zu schaffen“. Geplant seien Becken innen und außen. „Würde man vor dem Hintergrund der Freibadsanierung zunächst auf eine aufwendigere Außengestaltung mit Außenbecken verzichten, wären Investitionen von circa 6,2 Millionen Euro von jeder der beiden Gemeinden zu leisten“, so die SPD. Das jährliche Defizit betrage für Niederkrüchten rund 570.000 Euro.