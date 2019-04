Niederkrüchten : Startschuss für Neubaugebiet Heineland

Die Arbeiten können losgehen: Markus Poschmanns, Stephan Goldmanns, Sandra Derwahl-Toll, Thomas Mertzen (v.l.) und auf dem Bagger Bürgermeister Kalle Wassong beim Spatenstich des Neubaugebiets Heineland. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Mit dem symbolischen Spatenstich hat am Mittwoch die Erschließung des Neubaugebiets Heineland in Elmpt begonnen. Ab Anfang 2020, so der Plan, können hier die ersten Bauherren loslegen.

45-Tonnen-Bagger statt Spaten: Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) wählte ein großes Gerät zum Spatenstich. Von der Führerkanzel gab Wassong, flankiert von Planer Stephan Goldmanns, Markus Poschmanns und Thomas Mentzen vom Viersener Tiefbauunternehmen Lücker sowie Sandra Derwahl-Toll vom Bauamt der Gemeinde am Spaten, den Startschuss für das Neubaugebiet. Im Heineland entstehen auf 50.000 Quadratmeter Nettobauland 150 Wohneinheiten, etwa 70 davon für Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften. Einige kleinere Grundstücke sind speziell für den geringeren Platzbedarf von Senioren ausgelegt.

Rund 80 Wohneinheiten sollen im Geschosswohnungsbau errichtet werden. Denn gerade an kleineren Ein- bis Zwei-Personen-Wohnungen, idealerweise seniorengerecht und barrierefrei, besteht in der Gemeinde Niederkrüchten großer Bedarf. Dies zeigt der kürzlich vorgestellte „Masterplan Wohnen“. Die Grundstücke für die Mehrfamilienhäuser sollen im Bieterverfahren an Wohnungsbauunternehmen vergeben werden.

Info Die wichtigsten Infos zum Neubaugebiet Grundstücke Im Heineland bietet die Gemeinde Niederkrüchten rund 70 Grundstücke für den Einfamilienhausbau an. Kosten Der Kaufpreis beträgt 190 Euro pro Quadratmeter für Grundstücke in Feldrandlage und 170 Euro für Grundstücke in Innenlage (jeweils voll erschlossen). Größe Die Grundstücksgrößen liegen zwischen gut 300 und knapp 700 Quadratmeter. Info und Reservierungen Gemeindeverwaltung, Thomas Lankes, Ruf 02163 980185, thomas.lankes@niederkruechten.de

Die Nachfrage nach den 70 Einfamilienhaus-Grundstücken ist hoch. Bereits jetzt liegen etwa 40 Reservierungen vor, sagt Wassong. „Wir schaffen hier ein attraktives Wohnquartier in schöner Lage am nördlichen Ortsrand von Elmpt“, so der Bürgermeister. Ab Anfang 2020, so der Zeitplan, können angehende Bauherren ihren Traum von den eigenen vier Wänden realisieren. Bis dahin sind aber zunächst die Tiefbauer am Zug. Auf dem insgesamt 6,3 Hektar großen Areal, das sich entlang der Overhetfelder Straße bis zum Talweg erstreckt, werden zwei Kilometer Kanal mit 196 Grundstücksanschlussleitungen sowie 1,4 Kilometer Baustraße verlegt, erläutert Derwahl-Toll. Ebenfalls bis Ende des Jahres soll eine 210 Meter lange Lärmschutzwand errichtet werden, die das künftige Wohngebiet zur Overhetfelder Straße hin abschirmt.

Die Straßennamen stehen schon fest. Haupterschließungsstraße ist die Florianstraße, die zwischen der Feuerwehr und der Kita „Abenteuerland“ ins Wohngebiet führt. Hinzu kommen die Straße „Heineland“ sowie die Barbarastraße und die Ursulastraße.

Gleich neben der vorhandenen Kindertagesstätte „Abenteuerland“ wird der Lebensmittelhändler Edeka in Kürze mit dem Bau eines neuen Supermarkts beginnen, der in das Neubaugebiet integriert werden soll. Dem Neubaugebiet weichen müssen zwei mobile Asylunterkünfte in der Verlängerung der Freiheitsstraße.

Die beiden derzeit leer stehenden Mobilheime werden allerdings an anderer Stelle weiter genutzt: Eines wird an der Flüchtlingsunterkunft an der Stadionstraße in Niederkrüchten aufgebaut, das andere in Elmpt am Ende des Krummer Weg im Bereich des früheren Vogelschussplatzes der Elmpter Schützenbruderschaft.

Das Heineland, bisher lediglich als Acker genutzt, ist inzwischen schon seit mehr als 30 Jahren als Bauland im Gespräch. Erste Planentwürfe gab es bereits 1983. Im Jahr 2000 wurde das Gelände dann auch formell als Bauland ausgewiesen, aber damals zugunsten der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Dürer-/Menzelstraße“ zurückgestellt.